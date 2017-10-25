Предприниматели превращают СЭЗ Крыма в оффшорную зону

Участников свободной экономической зоны Крыма предупредили о возможном лишении льгот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФНС считают, что многие предприниматели используют преференции СЭЗ для собственного обогащения, но никак не для развития экономики полуострова.

«Мы сделали анализ деятельности участников свободной экономической зоны в Крыму. Выводы не совсем лицеприятные. Сейчас у нас зарегистрировано 948 участников СЭЗ, и только 62 из них – всего 7% – вложили в этом году денежные средства в бюджет. То есть, постепенно, на протяжении 2017 года свободная экономическая зона Крыма превращается в оффшорную зону Крыма», – рассказал на заседании экономического совета при председателе Госсовета руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачев.

Несмотря на то, что всего 62 участника СЭЗ вкладывается в экономику Крыма, льготами, к примеру, по страховым взносам, пользуются 600 организаций. Льготы по налогу на прибыль получают 412 организации, но каждая третья из них не представила ФНС документы о подтверждении раздельного учета. По налогу на имущество льготы получили 300 организаций, 115 из них отказались подтвердить сотрудникам налоговой данные по своему имуществу.

В общем, по оценке Наздрачева, участники СЭЗ получили преференции на сумму размером 3,5 миллиарда рублей. «Ситуация выглядит следующим образом: появилась группа юридических лиц, которые получают льготы, но ни копейки не вкладывают», – заявил Наздрачев.

Среди рисков участников СЭЗ, озвученных главой крымского управления ФНС, которые послужат основанием для проверок и лишения льгот – несоизмеримость объемов капитальных вложений и сумм полученных преференций, ненахождение фирмы по заявленному юридическому адресу, отсутствие подтверждения раздельного учета, а также создание схем минимизации налогов с участием аффилированных лиц.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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