Налоговая прошерстит и проредит участников СЭЗ в Крыму

Работа части участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма вызвала критику налоговой службы. Некоторые бизнесмены могут лишиться членства в СЭЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 1250 участников СЭЗ около 200 активно используют преимущества своего статуса, не выполняя обязательства по заключенным договорам.

«Это и не вложение денежных средств, и не формирование новых рабочих мест, и не увеличение налоговой базы. Плюс к этому они пользуются льготами по налогооблажению», – пояснил руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачев.

В налоговой намерены прекратить действие договоров с бизнесменами, которых признали фиктивными членами СЭЗ. Их также обяжут выплатить налоги, на которые распространялись льготы.

«Условно предприятие, находясь на материковой части страны, продолжает там работать, а регистрировалось оно на территории Крыма и пользуется льготами. На сегодняшний день результаты нашей работы – по 10 участникам СЭЗ ведется претензионная работа, где в судебном порядке мы будем разрывать договоры», – цитирует РИА «Новости Крым» Наздрачева. По его словам, добровольно в бюджет Крыма возвращено уже около 80 миллионов рублей.

Напомним, ранее Наздрачев посетовал на то, что лишь малая часть бизнесменов, работающих как члены СЭЗ, инвестируют в развитие Крыма. По его мнению, свободная экономическая зона республики начала приобретать характер оффшорной зоны.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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