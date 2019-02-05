Полсотни инвесторов изгнали из Крыма

Минэкономразвития Крыма вместе с региональной налоговой службой изучили деятельность участников свободной экономической зоны на полуострове в 2018 году.

В результате проверки выявлено 300 рискованных инвесторов. Около пятидесяти участников СЭЗ вычеркнуты из реестра резидентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республиканского управления Федеральной налоговой службы России Роман Наздрачёв.

«Из 1300 участников было выявлено 300 наиболее рискованных организаций. Минэкономразвития исключило из реестра участников около 50», – объявил Наздрачёв и отметил, что налоговая служба постоянно следит за правомерностью пользования льготами инвесторами в качестве участников СЭЗ.

«При поступлении к нам деклараций с указанием льготы по СЭЗ мы сопоставляем эти данные с реальным вложением средств. Если инвестор не выполняет свои обязательства по вложению денег, то в соответствии с законом он не имеет права пользоваться налоговыми преференциями. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока существует свободная экономическая зона», – подчеркнул главный «налоговик» Крыма.

По словам Наздрачёва, по результатам работы СЭЗ крымский бюджет пополнился дополнительными налоговыми поступлениями в размере 225 миллионов рублей.

В ходе пресс-конференции, руководитель налоговой службы ответил также на вопрос о «самых богатых людях» в Крыму.

«В Крыму есть и миллионеры, и миллиардеры. Мы всех их знаем в лицо»,– заявил Наздрачёв, пообещав назвать их точное количество в текущем году.

Напомним, летом прошлого года работа части участников свободной экономической зоны Крыма вызвала критику налоговой службы. Некоторым бизнесменам пригрозили лишением членства в СЭЗ.

«Это и не вложение денежных средств, и не формирование новых рабочих мест, и не увеличение налоговой базы. Плюс к этому они пользуются льготами по налогооблажению», – пояснял руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачёв.

Налоговая пообещала прекратить действие договоров с бизнесменами, которых признали фиктивными членами СЭЗ. Их также обещали принудить выплатить налоги, на которые распространялись льготы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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