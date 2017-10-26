Украина засекретила судебный процесс в отношении Аксенова, Константинова и Поклонской

Генеральная прокуратура Украины не допускает адвокатов к защите в деле по обвинению в государственной измене Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Об этом заявил адвокат Максим Могильницкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебные заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме.

«От общественности скрывают сам факт расследования. Следствие и суд допускают грубейшие нарушения, которые дискредитируют позицию Украины. Создается впечатление, что влиятельные лица не хотят, чтобы подробности событий 2014 года в Крыму стали достоянием общественности, – говорит адвокат. – Я и мои коллеги из адвокатского объединения «Могильницкий и Партнеры» представляя интересы Сергея Аксёнова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской столкнулись с грубейшими нарушениями прав наших клиентов, ограничением наших адвокатских полномочий и нарушением украинского законодательства со стороны прокуратуры и суда».

Он отметил, что у адвокатов на руках более 20 судебных решений, обязывающих прокуратуру допустить их к защите, действия прокуроров признаны незаконными. Однако они продолжают получать отказы.

«Генпрокуратура с маниакальным упорством продолжает игнорировать требования закона и здравого смысла. Такой подход очень пагубно сказывается на международной репутации Украины и не оставляет ей шансов в ЕСПЧ», – подчеркивает Могильницкий.

По его словам, в качестве доказательств следствие использует процессуальный «мусор» вроде газетных вырезок, роликов из «Youtube» и «целых четырех протоколов допроса». Юрист считает, что реальными доказательствами должны быть показания Петра Порошенко, Виктора Януковича, Александра Турчинова, Олега Махницкого, Арсена Авакова, Рефата Чубарова и других непосредственных участников событий в Крыму.

«Мы передали в суд нотариальные заявления Сергея Аксёнова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской о готовности лично участвовать в уголовном процессе и давать показания о реальных событиях. Когда судья узнал о готовности наших клиентов дать показания, он испугался и перевел заседание в закрытый режим.

Также выяснилось, что сам судья, находится под следствием прокуратуры, а значит – уязвим для давления. Международные судебные органы однозначно отменят любое решение такого судьи.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко комментирует каждый чих своего ведомства. При этом обходит вниманием такое громкое дело, – рассказал Могильницкий. – Мы рекомендуем Генеральному прокурору Украины перестать вытирать ноги об украинское законодательство и вернуться в правовое поле».

Адвокат подчеркивает: исход этого дела очень сильно повлияет на международную репутацию Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.10.17

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