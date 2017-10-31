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Вторник, 31 октября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Глава Крыма выразил готовность дать показания по «делу о госизмене»

Глава Крыма выразил готовность дать показания по «делу о госизмене»

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность принять участие в процесс по делу, возбужденному в отношении него генпрокуратурой Крыма.

Как уже сообщал , СБУ обвинила в государственной измене 78 депутатов Верховной Рады Крыма и 58 депутатов Севастопольского горсовета. В апреле прошлого года Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры принял решение об аресте Аксенова: главу Крыма обвинили в создании «незаконных органов власти» и в передаче в собственность РФ украинского имущества.

Сейчас дело рассматривается – генеральная прокуратура Украины даже не допускает адвокатов к защите. Сергей Аксенов заявил, что готов дать показания: он может общаться с украинской стороной с площадки генеральной прокуратуры РФ в режиме видеоконференцсвязи.

«Обвинения в госизмене смешные. И тот бред, что предъявляют мне и моим коллегам, даже читать смешно. Я абсолютно не обращаю на это внимание, – сказал глава Крыма. – Просто не хочется отдавать победу маргиналам просто так – на ровном месте. Они хотят по беспределу нас всех засудить. Здесь даже вопрос не обо мне, плевал я на это решение. Нужно создать нормальную практику: нельзя просто так взять и засудить крымчан за их волеизъявление».

Симферополь,

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© 2017, РИА «Новый День»

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