Глава Крыма выразил готовность дать показания по «делу о госизмене»

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность принять участие в процесс по делу, возбужденному в отношении него генпрокуратурой Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», СБУ обвинила в государственной измене 78 депутатов Верховной Рады Крыма и 58 депутатов Севастопольского горсовета. В апреле прошлого года Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры принял решение об аресте Аксенова: главу Крыма обвинили в создании «незаконных органов власти» и в передаче в собственность РФ украинского имущества.

Сейчас дело рассматривается в секретном режиме – генеральная прокуратура Украины даже не допускает адвокатов к защите. Сергей Аксенов заявил, что готов дать показания: он может общаться с украинской стороной с площадки генеральной прокуратуры РФ в режиме видеоконференцсвязи.

«Обвинения в госизмене смешные. И тот бред, что предъявляют мне и моим коллегам, даже читать смешно. Я абсолютно не обращаю на это внимание, – сказал глава Крыма. – Просто не хочется отдавать победу маргиналам просто так – на ровном месте. Они хотят по беспределу нас всех засудить. Здесь даже вопрос не обо мне, плевал я на это решение. Нужно создать нормальную практику: нельзя просто так взять и засудить крымчан за их волеизъявление».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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