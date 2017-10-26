Взрыв в Киеве: депутат-подранок возомнил себя жертвой России

В Киеве пытались взорвать украинского парламентария и националиста Игоря Мосийчука, МВД «Незалежной» поспешило выдвинуть версию о «российском следе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв квалифицировали как террористический акт.

«Одна из версий следствия – это действия российских спецслужб на территории Украины для дестабилизации политической ситуации», – написал в социальной сети советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Аналогичного мнения придерживается и советник министра МВД страны Зорян Шкиряк, который также поспешил заявить о возможной причастности России к теракту.

Первым обвинил российские спецслужбы в покушении на себя сам пострадавший депутат через своего пресс-секретаря.

Отметим, что взрыв прогремел у входа в офис телеканала «Эспрессо», когда оттуда выходил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По некоторым сведениям, устройство было закреплено на мотоцикле, припаркованном рядом, по другим – взрывчатка сработала в автомобиле, оставленном неизвестными возле здания телеканала.

В результате «террористического акта» пострадали пять человек: два из них скончались от полученных травм. Мосийчук был прооперирован, сейчас его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По словам пресс-секретаря пострадавшего Анны Сеник, покушение было организованно именно на народного депутата: «взрыв прогремел, когда Мосийчук находился рядом с автомобилем, в котором была оставлена взрывчатка», – заявила Сеник и добавила, что украинскому депутату часто поступали угрозы «из Донбасса и от кадыровцев».

В комментарии одному из украинских телеканалов, где Сеник напомнили, что интернет-перебранка депутата с кадыровцами была давно, а громкий конфликт с участием Мосийчука в Святошинском суде Киева – совсем недавно, пресс-секретарь, тем не менее, отмела любые другие версии, кроме «российской или сепаратистской».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.10.17

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