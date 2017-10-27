Украинскому депутату-радикалу не удалось стать жертвой русского террора

Украинскому депутату-радикалу Игорю Мосийчуку не удалось стать жертвой русского террора: в деле по факту взрыва в Киеве появились новые версии.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв прогремел в центре украинской столицы 25 октября. В результате «террористического акта» – так его назвали спецслужбы Украины – пострадали пять человек: два из них скончались от полученных травм, еще один – парламентарий и националист Игорь Мосийчук был прооперирован, сейчас его состояние стабильное. Киевские спецслужбы поспешили дать заявление, что неизвестные, скорее всего, работали по заказу России и пытались взорвать Мосийчука. Также звучали версии, что, возможно, к покушению причастен глава Чечни Рамзан Кадыров или «сепаратисты».

Между тем, по данным юриста-криминолога Анны Маляр, если бы неизвестные организовывали покушение на радикального политика, то взрывное устройство заложили бы в машину Мосийчука, а так мотоцикл со взрывчаткой находился слишком далеко от автомобиля парламентария. Маляр считает, что взрыв – покушение на сотрудника полиции Михаила Мормеля (который, кстати, и погиб), а Мосийчук – лишь случайная жертва.

«На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший Мормель, который жил в этом доме. А сам Мосийчук и Бала были на определенном расстоянии», – заявила Маляр в эфире одного из украинских телеканалов.

В тоже время, в ДНР, например, убеждены, что киевский теракт выполнен по заказу Службы безопасности Украины, которая начала борьбу с отбившимися от рук радикалами. Спецслужбы самопровозглашенной республики подчеркивают, что эту версию подтверждает «интересная ситуация», сложившаяся в Киеве.

«За сутки до взрыва сотрудники СБУ ликвидировали каких-то «нациков», выдав это сначала за предотвращение покушения на президента Порошенко. Данный факт они опубликовали на своих ресурсах, потом его удалили и заявили, что это фейк, запущенный румынскими хакерами. Потом внезапно происходит покушение на Мосийчука. Той же ночью был устроен поджог дома по адресу улица Обуховская-60 в Киеве. Этот дом ранее принадлежал экс-главе Нацбанка Арбузову, а сейчас он официально выполняет функцию общежития для переселенцев. В действительности же там жили семьи представителей добробатов», – цитирует «Политнавигатор» руководителя пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова. Он также отметил, что в доме, рядом с которым прогремел взрыв, живет и руководитель радикальной организации Николай Кохановский. «Ни для кого не секрет, что ведется негласная война с СБУ. Поэтому, на мой взгляд, все эти истории могут быть связаны, и больше похожи на масштабную спецоперацию СБУ по зачистке неподконтрольных «нациков», – заключил Бессонов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.10.17

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