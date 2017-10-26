Сын главного раввина России стал главным раввином Симферополя  

Сын главного раввина России Берла Лазара Йехезкель Лазар стал главным раввином Симферополя. Торжественная церемония вступления в должность прошла в главной синагоге Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его назначение согласовали еще в 2014 году. Городская община долго просила для себя постоянного раввина: «Если раввин уехал, но не дает согласие, чтобы кто-то был вместо него, то никого не присылают. Ну вот не присылали в Симферополь никого несколько лет, а потом «Федерация еврейских организаций России» решила, что все таки надо кого-то послать. Новый раввин был назначен решением федерации», – рассказал РИА «Новый День» руководитель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин.

Сыну Берла Лазара, побывавшему на полуострове после присоединения Крыма к России, очень понравился регион. Но для того, чтобы занять пост раввина, нужно иметь соответствующее образование, духовное звание и жену. Ничего этого у Йехезкеля Лазара в 2014 году не было. «За прошедшие три года я обучился и женился», – цитирует «НГ-Религии» нового раввина Симферополя.

Йехезкель Лазар с 13 лет учился в иешиве в Москве, затем уехал жить в Израиль. Позже сменил место жительство на США, а оттуда снова вернулся в в Москву, где выучился на раввина. Его жена – гражданка Израиля.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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