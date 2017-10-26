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Четверг, 26 октября 2017, 11:37 мск

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Крым

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Сын главного раввина России стал главным раввином Симферополя  

Сын главного раввина России стал главным раввином Симферополя  

Сын главного раввина России Берла Лазара Йехезкель Лазар стал главным раввином Симферополя. Торжественная церемония вступления в должность прошла в главной синагоге Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его назначение согласовали еще в 2014 году. Городская община долго просила для себя постоянного раввина: «Если раввин уехал, но не дает согласие, чтобы кто-то был вместо него, то никого не присылают. Ну вот не присылали в Симферополь никого несколько лет, а потом «Федерация еврейских организаций России» решила, что все таки надо кого-то послать. Новый раввин был назначен решением федерации», – рассказал РИА «Новый День» руководитель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин.

Сыну Берла Лазара, побывавшему на полуострове после присоединения Крыма к России, очень понравился регион. Но для того, чтобы занять пост раввина, нужно иметь соответствующее образование, духовное звание и жену. Ничего этого у Йехезкеля Лазара в 2014 году не было. «За прошедшие три года я обучился и женился», – цитирует «НГ-Религии» нового раввина Симферополя.

Йехезкель Лазар с 13 лет учился в иешиве в Москве, затем уехал жить в Израиль. Позже сменил место жительство на США, а оттуда снова вернулся в в Москву, где выучился на раввина. Его жена – гражданка Израиля.

Симферополь, Мария Моссур

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