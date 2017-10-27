«Марш живых»: крымские евреи начали подготовку ко Дню памяти жертв фашизма

В Крыму собираются организовать «Марш живых». Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти крымчаков и евреев полуострова, расстрелянных немцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия в противотанковом рве начались расстрелы евреев и крымчаков, которые продолжались несколько дней. В общей сложности было расстреляно около 18 тысяч человек лишь за то, что они были этническими крымчаками и евреями.

Архивные источники, сохранившиеся в Крыму, свидетельствуют о 60 местах массовой гибели евреев и крымчаков.

Памятные мероприятия в республике проводятся ежегодно, начиная с 11 декабря 2004 года.

По словам президента Всекрымского еврейского конгресса Яна Эпштейна, 11 декабря 2017 года планируется частично повторить маршрут, по которому жертв нацизма вели на расстрел.

На сегодняшний день в Крыму, по официальным данным, насчитывается порядка 5 тысяч 700 евреев. По информации руководителя Региональной национально-культурной автономии евреев Анатолия Гендина, количество евреев на полуострове в разы больше и составляет около 12-13 тысяч человек.

Напомним, на днях в Симферополе состоялась торжественна церемония вступления в должность главного раввина города Йехезкеля Лазара. В планах раввина создать Еврейский общинный центр, который хотят построить на улице Гурзуфской. Центр будет включать в себя молитвенный и банкетный залы, детский сад и учебные классы. Также планируется создать в центре ритуальное помещение для женщин и заведение с кошерной пищей.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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