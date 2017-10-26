Холод в классах, бомжи на территории и неуловимый директор – как учатся в Феодосии

Родители школьников феодосийской общеобразовательной школы №12 бьют тревогу: их дети учатся в аварийных условиях с угрозой для жизни и здоровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проблем у школы множество: от состояния самого здания до дефицита педагогических кадров.

По словам родителей, капитальный ремонт в здании образовательного учреждения не проводился много лет. В результате с фасада регулярно сыпется штукатурка и падают кирпичи. Из-за отсутствия ограждения по территории школы разгуливают асоциальные личности и бродячие псы.

Внутри школы дела обстоят не лучше: пол в дырах, сломанные парты и разбитые окна. Ремонт в классах родителей заставляют делать за свой счет.

В школе не работает пищеблок, дети питаются привозной едой, которую подают в пластиковой посуде. Однако родителей настораживает как происхождение продуктов, так и соблюдение санитарно-гигиенических норм: школьникам негде помыть руки.

В преддверии холодов проблема отопления здания также не решена. Прошлой зимой школьники занимались при включенных обогревателях, принесенных из дома.

Смущает феодосийцев и организация самого учебного процесса: в школе не хватает учителей, а имеющие, по словам родителей, детям грубят и оскорбляют.

Обсудить с директором общеобразовательного учреждения «букет вопросов» родители не могут, так как застать руководителя на рабочем месте в приемные дни невозможно.

В городском управлении образования в курсе ситуации.

«Буквально позавчера туда выезжала комиссия. Если директор не устранит выявленные нарушения, будем ставить вопрос о расторжении с ним контракта», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника управления Эльвира Аблязизова, уточнив, что контрольный срок установлен до 1 ноября.

Правда, по словам Аблязизовой, сразу все улучшить не получится, так как «проблемы накапливались годами, а собственных денег у школы на это нет. Нужны субвенции». Поэтому все «нарушения» по большому счету сводятся к налаживанию контакта с родителями.

«В приемные дни директор должен быть на месте и принимать родителей», – заявила чиновница.

В 2018 году в здании планируют привести в порядок систему отопления. На вопрос: тепло ли в школе в данный момент, Аблязизова ответила уклончиво. «У нас официально отопительный сезон начался только вчера. Если будет холодно, то в классах будут включать обогреватели. В прошлом году они были», – пообещала чиновница.

За чей счет приобреталось оборудование, чиновница не уточнила, однако добавила, что родители принимают финансовое участие в жизни школы осуществляется исключительно на добровольных началах.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 26.10.17

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