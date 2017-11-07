В Феодосии уволен директор школы с аварийным фасадом и холодными батареями

Феодосийские власти расторгли контракт с директором общеобразовательной школы №12, в которой дети учатся в аварийных условиях с угрозой для жизни и здоровья.

Как уже сообщал РИА «Новый День», капитальный ремонт в здании образовательного учреждения не проводился много лет. В результате, по словам родителей учеников, с фасада регулярно сыпется штукатурка и падают кирпичи. Из-за отсутствия ограждения по территории школы разгуливают асоциальные личности и бродячие псы.

Внутри школы дела обстоят не лучше: пол в дырах, сломанные парты, разбитые окна и холодные батареи. Прошлой зимой школьники занимались при включенных обогревателях, принесенных из дома.

Обсудить с директором общеобразовательного учреждения эти и ряд других вопросов родители так и не смогли: в приемные дни он на рабочем месте не появлялся.

В результате в конце октября феодосийцы обратились в городское управление образования. Директору школы дали неделю на то, чтобы он нашел время на встречу с родителями и выслушал их проблемы. Однако даже под угрозой увольнения долгожданное общение так и не состоялось.

«Мы не стали продлевать контракт директором. Сейчас его обязанности временно исполняет завуч школы. Мы рекомендовали ему встречаться с родителями и решать текущие вопросы. В случае, если у школы нет таких возможностей, дана рекомендация обращаться в управление», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника управления Эльвира Аблязизова.

По ее словам, в настоящий момент в школе тепло, температурный режим соблюдается и с момента начала отопительного сезона температура не опускалась ниже нормы.

Новый директор появится у общеобразовательного учреждения в течение двух месяцев. В настоящий момент идет подбор кандидатур.

«Конечно, в один момент решить все накопившиеся у школы проблемы не получится. Но мы хотим найти человека, который выведет ее из того состояния, в котором она сейчас находится, на более приемлемый уровень», – отметила чиновница.

Феодосия, Галия Шакирова

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