В Севастополе решили приватизировать «Севморпорт» и «Севавтотранс»

Правительство Севастополя намерено акционировать 12 госпредприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди ГУПов, добавленных в прогнозный план приватизации, оказались ключевые для города предприятия.

Так, в списке указаны «Севавтотранс», выполняющий функции перевозчика и обслуживающий автостанции, «Севастопольский морской порт», «Пансионаты Севастополя» (предприятие включает два пансионата – «Изумруд» и «Лазурь», и две базы отдыха – «Солнышко» и «Батилиман»), а также «Агентство Союзпечать», ответственное за розничную реализацию газет и журналов. Кроме того в перечень включили «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», «Единый информационно-расчетный центр», предприятие «Управляющая компания оптово-розничных комплексов» и ряд управляющих компаний – «Север», «УК Гагаринского района – 2», «УК Нахимовского района», «Инкерман», «Стрелецкая бухта». Указанные ГУПы планируются реорганизовать в 2018 году.

«Планируемые к преобразованию предприятия не задействованы в обеспечении государственных полномочий и осуществляют коммерческую деятельность. Полагаем, что акционирование ГУПов в хозяйственные общества со 100% участием государства положительно отразится на экономике города, позволит правительству Севастополя обеспечить эффективное управление своими активами», – считает исполняющий обязанности директора департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Константин Зимин.

Отметим, что официально о дальнейшей передаче запланированных под акционирование ГУПов в частные руки чиновники пока не говорят. Но как показывает практика, реорганизованные в акционерные общества предприятия в дальнейшем нередко переходят в частные руки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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