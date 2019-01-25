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Пятница, 25 января 2019, 14:21 мск

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У Морского порта Севастополя появился новый гендиректор

Фото: администрация Севастополя

Генеральным директором ГУП «Севастопольский морской порт» стал Валерий Скляров. Соответствующее распоряжение дал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает пресс-служба города.

Ранее Скляров руководил ООО «Севастопольский специализированный морской порт» (дочернее предприятие компании «РТ-логистика», входящей в структуру Госкорпорации «Ростех»). Отмечается, что он зарекомендовал себя опытным, ответственным и инициативным руководителем, прошел все необходимые проверки.

Перед новым руководителем поставлена задача реализовать соглашение по развитию Севастопольского морского порта для решения задач военно-технического сотрудничества, заключенное между «РТ-логистика» и правительством Севастополя.

Как писал «Новый День», осенью 2018 года управление ФССП России по Севастополю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении прежнего гендиректора порта Сергея Емельянова. Его заподозрили в неисполнении решений суда.

В частности, в июле 2017 года Ленинский райсуд Севастополя удовлетворил иск, по которому ГУП должен был за полгода устранить нарушения по безопасности эксплуатации четырех пассажирских причалов в Артиллерийской бухте.

Однако гендиректор порта длительное время не принимал меры к исполнению судебного решения и устранению при эксплуатации причалов нарушений законодательства о транспортной безопасности, заявляли в прокуратуре.

Севастополь, Иван Гридин

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