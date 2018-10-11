Директор Севморпорта нарвался на уголовное дело за неуважение к суду

Управление ФССП России по Севастополю признало руководителя госпредприятия «Севастопольский морской порт» злостным нарушителем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении гендиректора порта возбудили уголовное дело за неисполнение решений суда.

По информации Южной транспортной прокуратуры, еще в июле 2017 года Ленинский райсуд Севастополя удовлетворил иск, по которому ГУП должен был за полгода устранить нарушения по безопасности эксплуатации четырех пассажирских причалов в Артиллерийской бухте.

«На ГУП «СМП» судом возложена обязанность по оснащению причалов техническими средствами видеонаблюдения, видеомониторинга, видеообнаружения, создать помещения для управления техническими средствами управления и связи. Генеральным директором порта длительное время не принимались меры к исполнению судебного решения и устранению при эксплуатации причалов нарушений законодательства о транспортной безопасности», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее руководителя госпредприятия также привлекли к административной ответственности – за умышленное неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

По данным официального предприятия, ГУП «Севастопольский морской порт» возглавляет Сергей Емельянов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.10.18

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