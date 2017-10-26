Британский журнал вручил Путину Крым и признал его царём (СКРИН)

Журнал The Economist опубликовал на обложке свежего номера коллаж с Владимиром Путиным в образе «царя XXI века».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» коллаж размещён на официальной твиттер-странице издания.

Изображение президента РФ сопровождает надпись: «Царь родился. Через сто лет после революции».

«В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя», – гласит комментарий издания под постом с обложкой.

Примечательно, что лидер РФ изображён без орденов, зато его «царский мундир» украшают четыре медали: с «глазом», с советской символикой, с подвешенным за рыжие волосы «человечком» и, наконец, с Крымским полуостровом.

The Economist утверждает в своей редакционной статье, что «новый царь России», как и его последние традиционные династические предшественники, стоит на распутье – повести ли страну дорогой коренной модернизации или усилить традиционную политику стабильности.

В данный момент, отмечает издание, Путин опирается в экономике на либералов, а в политике – на патриотов.

В статье говорится также о том, что российский лидер хоть и удостоился высокого сравнения с царём (за избавление страны от хаоса 90-х и возвращение ей статуса военной державы), тем не менее, его уход может привести к тому, что «наследники» разорвут государство на части, если он вовремя не озаботится поиском преемника.

Коллаж The Economist

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