Крыму на ФЦП в 2018 году выделили 81 млрд рублей

В 2018 году Крым получит 81 млрд рублей на реализацию федерально-целевой программы развития полуострова (ФЦП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году полуострову было выделено 52 млрд рублей.

«Основная причина роста доходов и расходов трехлетнего бюджета Крыма на 2018-2020 года – увеличение средств, выделяемых на ФЦП», – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Министр также отметила, что ведомство подготовило бездефицитный бюджет Крыма на 2018-2020 годы.

«Мы планируем в 2018 году сумму дохода в 167,9 млрд рублей, в 2019 – 181,4 млрд рублей, в 2020 – 190,3 млрд рублей. И такие же суммы расходов по всем трем годам. Дефицит мы планируем нулевой», – пояснила Кивико.

Параметры трехлетнего бюджета будут обсуждаться 31 октября на внеочередном заседании правительство республики. После проект закона будет отправлен в Госсовет Крыма.

Напомним, федерально – целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года. Куратором программы выступает министерство экономического развития России.

Симферополь, Мария Моссур

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