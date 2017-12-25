Крым не освоил 11% средств ФЦП

Средства на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) в Крыму освоены примерно на 89%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 53 миллиардов рублей, выделенных на развитие региона, в федеральный бюджет будет возвращено около 5,5 миллиардов рублей. Более точные цифры станут известны в четверг.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это связано с тем, что по некоторым объектам до сих пор исполнители не предоставили точные данные: «Непонятно, какой объем работы на этом этапе выполнил подрядчик», – подчеркнул Аксенов. Он отметил, что средства неосвоенные как по субъективным причинам – из-за некачественного подхода к формированию технической документации, так и по объективным – ведется обжалование ряда процедур людьми, которые не участвуют в конкурсных процедурах.

«По субъективным причинам будут сделаны выводы в отношении должностных лиц. А по объективным причинам надо вносить изменения в законодательство, чтобы обжаловать действия могли только участники конкурсов», – заключил глава Крыма.

Как сообщал «Новый День», в 2018 году Крым получит 81 млрд рублей на реализацию федерально-целевой программы развития полуострова (ФЦП).

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.12.17

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