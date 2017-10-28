Украина обнародовала потери в зоне АТО – наблюдатели ООН увидели  гораздо больше

Боевые потери вооруженных сил Украины с начала вооруженной операция в Донбассе составили 10 тысяч 710 военнослужащих.

2 тысячи 333 военных их этого числа погибли, остальные был ранены или травмированы. Об этом заявили в генштабе ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти данные существенно расходятся с цифрами Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, по информации которой с апреля 2014 года по август​ 2017 года в связи с конфликтом на востоке страны погибли 10 тысяч 225 человек, более 24,5 тысяч – ранены.​ В то же время небоевые потери (то есть понесенные не на поле боя) составили 10 тысяч 103 человека. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, среди них 2 тысячи 150 человек погибли не в зоне антитеррористической операции (АТО), а непосредственно в АТО не во время боев погибли 3 тысячи 700 человек.

Среди основных причин называют болезни, нарушения правил безопасности, а также неумеренные возлияния личного состава сов семи вытекающими последствиями.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.10.17

28 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Собчак продолжает безнаказанно издеваться над крымчанами и над их выбором. И ей позволяют. / Завершено расследование по факту крушения плавучего подъемного крана у берегов Ялты . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»