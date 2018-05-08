Украина обнародовала потери ВСУ в Донбассе

Более 3 тысяч украинских военнослужащих погибли с начала вооруженной операции, проводимой Киевом в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вооруженные силы «Незалежной» потеряли 3 тысячи 332 человека. Из них в бою погибли 2 тысячи 394, 938 – небоевые потери.

«Причины небоевых потерь разные: от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности до суицида и употребления спиртных напитков», – цитируют украинские СМИ министра обороны «Незалежной» Степана Полторака.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Украина уже подводила итоги своей операции. Тогда Киев заявил, что в зоне АТО погибли только 2 тысячи 333 военных, хотя по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с апреля 2014 года по август​ 2017 года погибли 10 тысяч 225 человек и более 24,5 тысяч – ранены.​ Ранее глава комитета Верховной рады по делам ветеранов Александр Третьяков заявил, что более тысячи ветеранов АТО покончили жизнь самоубийством.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.05.18

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