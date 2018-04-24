Суицид – любимое занятие украинских ветеранов АТО

Более тысячи ветеранов так называемой антитеррористической операции, проводимой Киевом в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по делам ветеранов Александр Третьяков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутат пожаловался на отсутствие социальной антисуицидальной рекламы в стране, что также, по его мнению, сказывается на шокирующей статистике.

«На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны с этим. Это тяжело для солдат», – сообщил Третьяков на международной конференции «VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни».

По данным минобороны «Незалежной», средний возраст ветеранов АТО составляет 35 лет. Количество участников карательной операции – около 330 тысяч человек.

Напомним, карателями в Донбассе называют и солдат ВСУ, и боевиков добровольческих батальонов, воюющих против населения ДНР и ЛНР.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.04.18

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