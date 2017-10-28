В России новые «севастопольские» деньги продают в 1,5 раза дороже номинала   

В Казани выставили на банкноты номиналом 200 рублей с вида Севастополя. За одну купюру просят 300 рублей.

Как уже сообщал «Новый День», символы для банкнот были выбраны по итогам общероссийского голосования в 2016 году. Из более 5 тысяч заявок в промежуточный список конкурса вошли 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса в голосовании приняли участие более 3 миллионов человек, наибольшее число голосов было отдано за символы Дальнего Востока и Севастополя.

Основной цвет купюры номиналом 200 рублей – зеленый. На лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Первыми новые деньги получили Москва, Крым и Дальний Восток. Массовую печать купюр достоинством 200 и 2000 тысячи рублей планируется начать в декабре.

Воспользовавшись тем, что новые купюры на остальной территории страны пока что редкость, один из магазинов Казани разместил на популярной интернет-площадке объявление о продаже банкнот номиналом 200 рублей. За одну купюру просят 300 рублей.

Кстати, по такой же цене в Интернете продают 100 рублевые банкноты, выпущенные лимитированными партиями к Олимпиаде в Сочи и в честь присоединения Крыма к России.

Казань, Артем Рокотов

Казань. Другие новости 28.10.17

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