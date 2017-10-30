В Крыму арестовали экс-председателя совета директоров «БайкалБанка»

В Крыму задержали бывшего председателя совета директоров «БайкалБанка», владельца ООО «Бурятмяспром» Александра Венедиктова.

Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о хищениях в банке.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело о преднамеренном банкротстве финансового учреждения следственные органы возбудили в ноябре 2016 года. Как установили следователи, руководство «БайкалБанка» совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также приобрело движимое и недвижимое имущества, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости. Также руководство банка оформило заведомо безвозвратные кредиты, и сняло обременение с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам. Все это повлекло за собой неспособность «БайкалБанка» удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам. По оценке прокуратуры на тот момент, размер причиненного ущерба кредиторам превысил не менее 2,25 миллионов рублей. Лицензия «БайкалБанка» была отозвана Центробанком 18 августа прошлого года.

Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц, но позже следователи пришли к выводу, что преступная группа, в которую входили бывшие акционеры и руководители «БайкалБанк», а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе через другие подконтрольные им финансовые организации. В связи с этим, возбуждено новое уголовное дело по статье «Растрата чужого имущества в особо крупном размере».

Стоит отметить, что до отзыва лицензии, отделения финансового учреждения работали и в Крыму. Но качество обслуживания и предоставляемых услуг нередко вызывали у жителей полуострова негативные отзывы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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