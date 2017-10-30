Госсовет Крыма уволил будущего начальника финнадзора и согласовал продажу ялтинских санаториев

В Крыму состоялась внеочередная сессия Госсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре сменится руководитель службы финансового надзора Крыма: должность начальника ведомства займет Антон Кальков, работающий аудитором счетной палаты Крыма.

Депутаты Госсовета на внеочередной сессии парламента одобрили проект постановления, согласно которому полномочия Калькова на текущей работе будут досрочно прекращены. Сейчас службу финансового надзора возглавляет Павел Токарев, работающий на этой должности с 2014 года. Указ главы Крыма Сергея Аксенова об увольнении Токарева по собственному желанию с 8 ноября уже опубликован на официальном сайте правительства.

Также на сессии депутаты согласовали включение в план приватизации на 2017 год трех санаториев, расположенных в прибрежной зоне Кореиза (Большая Ялта) – «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер». Планируется, что «Ай-Петри» будет продан за 225 миллионов рублей, «Мисхор» – за 111 миллионов рублей, «Дюльбер» – за 53 миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на прогнозы, за счет приватизации государственного имущества в этом году в бюджет поступило всего около 170 миллионов рублей, вместо запланированных 700 миллионов рублей. В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма провал прогнозного плана объясняют низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества и отсутствием покупательского спроса. Продажа санаториев, по мнению чиновников министерства, должна выровнять ситуацию с поступлениями в бюджет от приватизации.

Также на сессии депутаты приняли во втором чтении закон, предусматривающий установление в следующем году прожиточного минимума для пенсионеров в размере 8 тысяч 530 рублей, и согласовали внесение изменений в бюджет.

«С учетом вносимых изменений, основные показатели прогнозируются в следующих размерах: общий объем доходов – 158 миллиардов 726 миллионов рублей, общий объем расходов – 159 миллиардов 230 миллионов рублей. Дефицит бюджета составляет 504 миллиона рублей. Дефицит бюджета в полном объеме обеспечен фактическим остатком средств на счетах по учету средств бюджета Республики Крым на начало года и средствами от продажи акций», – сообщил на сессии спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Кроме того, на сессии депутаты указали на отсутствие качественного радиовещательного покрытия в северной части Крыма, из-за чего местные жители вынуждены получать информацию от СМИ Украины.

«Практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское работает исправно. Я не призываю к тому, что надо «глушить», но наши радиостанции должны работать. Особенно в преддверии выборов», – заявил депутат Алексей Андреев.

Константинов пообещал дать поручение профильному министерству разобраться в ситуации. Результаты выяснения обстоятельств будут озвучены в рамках «правительственного часа» на сессии Госсовета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.10.17

Бабий бунт? Екатерина Гордон решила стать президентом РФ. / В Крыму растет разница между числом смертей и рождений. / В Крыму арестовали экс-председателя совета директоров «БайкалБанка». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»