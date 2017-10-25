Практически даром: Крым выставляет на продажу три востребованных санатория

Правительство Крыма рассчитывает до конца текущего года продать ялтинские санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер». Соответствующие изменения в план приватизации одобрил Совет министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все три объекта находятся в поселке Кореиз (Большая Ялта).

Санаторий «Ай-Петри» оценен в 225 млн рублей, «Мисхор» – в 111 млн рублей, а «Дюльбер» – 53 млн рублей.

Напомним, продать эти санатории правительство Крыма решило еще в 2015 году. Процесс пришлось ускорить, так как в текущем году республиканский бюджет недополучил средства, запланированные по статье «приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Крыма»: вместо 700 млн поступило всего около 170 млн.

«Недовыполнение плановых поступлений обусловлено, прежде всего, низколиквидностью предлагаемого к продаже имущества и отсутствием покупательского спроса», – пояснили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Отметим, все три санатория действующие, довольно крупные и весьма востребованные объекты – минувшим летом ни один из них не пускал «дикарей» ни в столовые, ни на пляжи под предлогом 100%-ной заполняемости. Все три расположены в прибрежной зоне – ниже Алупкинского шоссе.

Санаторий «Ай-Петри», помимо лечебного и административного, включает два многоэтажных корпуса, а также банный комплекс, бассейн, ресторан. В «Мисхоре» 4 жилых корпуса, два из них -10-этажных. Плюс курортная поликлиника с полной лечебной базой и один огромный недострой. Жилая база «Дюльбера» – два многоэтажных современных корпуса и главный, выстроенный в виде дворца в мавританском стиле.

Вместе с тем, обычные частные дома площадью всего 100 – 200 квадратных метров в том же Кореизе чуть выше Алупкинского шоссе продают за 15 – 20 миллионов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.10.17

Это волна «выплеснула» Крым: в России проверят, как школьникам преподают историю. / В Никитском саду 37 тысяч хризантем собрались на бал (ФОТО). / В Крыму не нужны специалисты по человеческим ресурсам . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»