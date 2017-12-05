Крымское имущество Коломойского оказалось никому не нужно

Расположенное в Крыму имущество украинского олигарха Игоря Коломойского не интересует бизнесменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желающих приобрести национализированную недвижимость Коломойского на объявленных торгах пока не нашлось. Это отражается на темпе выплат компенсаций крымчанам, чьи сбережения были потеряны после ухода из Крыма украинских банков.

По словам министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, в 2016 году на компенсационные выплаты направили полтора миллиарда рублей. Такую сумму удалось выручить, в основном, за счет реализации санатория «Форос». В этом же году на компенсации направили всего 205 миллионов 127 тысяч рублей.

«Конечно, это не тот результат, которого мы ожидали. Ожидалось поступление порядка 500 миллионов. К сожалению, в настоящий момент нет такого спроса на имущество, который бы позволил нам добиться желаемого результата», – посетовала Анюхина.

Она напомнила, что на продажу будет выставлена сеть АЗС, ранее принадлежавшая структурам Коломойского. Их совокупная стоимость составляет около 600 миллионов рублей. Пока на объявленный аукцион заявки никто не подал. Министр уточнила, что продается 24 АЗС из 30, так как не все попали под отчуждение из-за возникших юридических сложностей с их оформлением.

Власти надеются сбыть заправки одним лотом, так как в сети есть невостребованные станции, из-за их месторасположения. Тем не менее, если на все АЗС покупатель не найдется, министерство готово рассмотреть возможность разделить лот.

Также в середине декабря пройдут аукционы по базам отдыха, санаториям, помещениям, которые ранее принадлежали украинским банкам. В случае если имущество, ранее принадлежавшее украинским владельцам, все же будет приобретено, министерство рассчитывает выполнить план по поступлениям, получив 500 миллионов рублей до конца года. По словам Анюхиной, все что не удастся продать в этом году – перенесут на торги 2018 года.

«По национализированному имуществу план у нас будет такой же – порядка миллиарда рублей, как и в этом году», – сказала министр, добавив, что за счет приватизации планируется заполучить в бюджет около трех миллиардов рублей.

В то же время Анюхина подчеркнула, что ранее озвученные цены на ялтинские санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» – 225 миллионов рублей, 111 миллионов рублей и 53 миллиона рублей соответственно – являются номинальными. А вот рыночная стоимость на пакеты акций всех трех объектов может достигать 2-3 миллиардов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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