Крым провалил план по выручке от продажи имущества Коломойского

В бюджет Крыма поступило 575 миллионов рублей из запланированного миллиарда от продажи национализированного имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при этом министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина подала фактический провал как относительный успех.

«В этом году мы получили 575 миллионов рублей и уже их передали в Фонд защиты вкладчиков. Это достаточно хорошие поступления», – заявила министр.

Напомним, в конце прошлого года Анюхина заявляла, что в планах правительства на 2018 год – выручить «порядка миллиарда рублей».

«По национализированному имуществу план у нас будет такой же – порядка миллиарда рублей, как и в этом году», – прогнозировала министр в декабре 2017 года.

О тех же цифрах на 2018 год говорил в феврале и спикер крымского парламента Владимир Константинов. Впрочем, из его слов следовало, что провален и план на 2017 год, согласно которому ожидалось более двух миллиардов рублей, а не миллиард.

«Согласно плану на 2017 год по приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, ожидалось поступление в бюджет республики не менее 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Фактически поступили денежные средства в размере 1 миллиард 685 миллионов 718 тысяч 760 рублей», – сообщил в феврале 2018 года спикер Госсовета Владимир Константинов, добавив, что имущество, которое не удалось реализовать в 2017 году, власти надеются продать в этом году.

То есть, судя по данным Константинова, в 2018 году «добивали», но так и не добили план ещё 2017 года. Существовал ли отдельный план на 2018 год – остаётся только гадать.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.18

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