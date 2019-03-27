Власти Крыма выставят на продажу историческую дачу генсеков СССР

Власти Крыма решили выставить на продажу за миллиард рублей одну из двух дач пансионата «Глициния» в Нижней Ореанде (Ялта), где отдыхали генеральные секретари ЦК КПСС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время сессии республиканского парламента сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Инициатива принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Крыма. В Госсовете всё знают и не возражают.

«Объект интересный, думаю, что проблем с его реализацией не должно быть. Есть его оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем», – объявил Константинов.

«В доходах бюджета учтены предложения министерства имущественных и земельных отношений по увеличению показателей бюджета за счет доходов от реализации резиденции номер один «Глициния» на 1 млрд рублей», – добавил спикер.

Как сообщал «Новый День», Крым провалил план по выручке от продажи национализированного имущества украинского олигарха Коломойского.

В бюджет Крыма поступило 575 миллионов рублей вместо запланированного миллиарда.

При этом министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина подала фактический провал как относительный успех.

По всей видимости, распродажами роскошной исторической недвижимости, таких, как пансионат «Глициния», пополнять бюджет намного проще.

Напомним, бывшая президентская госдача №1 «Глициния», принадлежавшая госуправлению делами президента Украины, была передана крымскому подразделению Федеральной службы охраны РФ.

Решение о передаче имущества на своем заседании принял Совет министров Крыма. «Глицинию» изъяли из перечня объектов, право за которыми закреплялось за управлением делами президента РФ, и передали Службе охраны в Крыму, вместе с тремя общежитиями в поселке Ореанда, автозаправкой и котельной.

В августе 2016 года госдача «Глициния» была отдана распорядительной дирекции имущества республики для подготовки к приватизации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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