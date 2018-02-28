В Крыму все еще надеются на приличную выручку от продажи имущества олигархов

Часть имущества крупного комплекса элитных апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе продадут на аукционе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объект расположен на набережной имени Пушкина, ранее он принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому, но был национализирован.

Продажу имущества на аукционе согласовали депутаты Госсовета на очередной сессии парламента. Средства, вырученные во время торгов, планируют направить на выплаты компенсаций крымчанам, которые потеряли свои вклады в украинских банках.

Также на сессии включили в план приватизации госсобственности на 2018 год ряд новых объектов и озвучили итоги прошлого периода.

«Согласно плану на 2017 год по приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, ожидалось поступление в бюджет республики не менее 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Фактически поступили денежные средства в размере 1 миллиард 685 миллионов 718 тысяч 760 рублей», – сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов, добавив, что ряд аукционов были признаны несостоявшимися, так как не было заявок от потенциальных покупателей. Имущество, которое не удалось реализовать в 2017 году, власти надеются продать в этом году.

Среди объектов, которые выставят на аукцион, – Феодосийский оптический завод, Евпаторийский авиационный ремонтный завод, подведомственные Мининформу Крыма ГУПы «Крымтелеком», «Крымтехнологии», типография «Таврида», а также предприятие Минсельхоза республики «Крымхлеб». Кроме того, в перечне указаны южнобережные санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», продажа которых была согласована еще в 2017 году.

«Учитывая значительное увеличение количественного состава имущества, в бюджет республики ожидается поступление не менее 2 миллиардов 700 миллионов рублей», – заявил Константинов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.02.18

Председатель Совета муфтиев РФ: «Я открыто заявляю: Крым – наш». / Протодиакон Кураев оскорбил Севастополь и память его защитников. / Бойцы невидимого фронта: керчане не заметили на обледенелых улицах спецтехнику и дворников (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»