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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 14:22 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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А вот и снег: ноябрь  в Крыму начнется  с «показательного  шоу» 

А вот и снег: ноябрь  в Крыму начнется  с «показательного  шоу» 

В крымских горах с 31 октября на 1 ноября выпадет первый снег.

Как передает корреспондент РИА , в ближайшие несколько дней на полуострове ожидается понижение температуры, вплоть до минусовых отметок. В горах и предгорных районах пройдут дожди с мокрым снегом.

«В ближайшие сутки скорость ветра снизится до 13 метров в секунду. 31октября и 1 ноября ждем небольшой дождь, в некоторых районах снег, снег с дождем. Температура воздуха ночью составит до -2 градусов мороза в северных районах Крыма, на ЮБК до +7 градусов тепла. Дневные температуры будут до +9 градусов тепла», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. В четверг и пятницу на полуострове будет сухо и тепло +10 …+15 градусов днем. Правда, осень даст о себе знать в выходные дни: в субботу в Крым вновь вернутся дожди.

Симферополь, Анастасия Зук

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