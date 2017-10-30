А вот и снег: ноябрь в Крыму начнется с «показательного шоу»

В крымских горах с 31 октября на 1 ноября выпадет первый снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько дней на полуострове ожидается понижение температуры, вплоть до минусовых отметок. В горах и предгорных районах пройдут дожди с мокрым снегом.

«В ближайшие сутки скорость ветра снизится до 13 метров в секунду. 31октября и 1 ноября ждем небольшой дождь, в некоторых районах снег, снег с дождем. Температура воздуха ночью составит до -2 градусов мороза в северных районах Крыма, на ЮБК до +7 градусов тепла. Дневные температуры будут до +9 градусов тепла», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. В четверг и пятницу на полуострове будет сухо и тепло +10 …+15 градусов днем. Правда, осень даст о себе знать в выходные дни: в субботу в Крым вновь вернутся дожди.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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