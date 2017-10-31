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Крым

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На Симферополь надвигается снежный хэллоуин с дождём и ветром (ФОТО)

На Симферополь надвигается снежный хэллоуин с дождём и ветром (ФОТО)
31.10.17. Крым, село Перевальное

В Симферополе объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА , 31 октября в крымской столице ожидается очень сильный дождь со снегом. Также синоптики прогнозируют усиление порывистого западного ветра до 25 метров в секунду.

Между тем, в предгорном районе уже выпал снег. Больше всего на непогоду сетуют автомобилисты, непривыкшие к такому исходу октября: почти все еще «не переобули» своих железных коней в зимнюю резину.

Как сообщал «Новый День», ранее в Гидрометцентре республики предупреждали, что в ближайшие несколько дней в горах и предгорных районах выпадут осадки в виде снега.

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев.

Новый День: На Симферополь надвигается снежный хэллоуин с дождём и ветром (ФОТО)
Новый День: На Симферополь надвигается снежный хэллоуин с дождём и ветром (ФОТО)
Новый День: На Симферополь надвигается снежный хэллоуин с дождём и ветром (ФОТО)

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© 2017, РИА «Новый День»

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