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Понедельник, 30 октября 2017, 14:31 мск

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Крым

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Приезжий из Удмуртии возглавит Севреестр

Приезжий из Удмуртии возглавит Севреестр

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил руководителем севастопольского управление государственной регистрации права и кадастра Михаила Коняхина.

Как передает корреспондент РИА , сегодня Овсянников представил сотрудникам Севреестра нового главу ведомства. До данного назначения Коняхин возглавлял управление Росреестра по Удмуртской Республике.

Напомним, экс-глава Севреестра Марина Вишневская уволилась по собственному желанию в июле. Эксперты отмечали, что уход Вишненской был не таким уж и добровольным. По мнению наблюдателей, причиной могло стать «замораживание» оформления земельных участков, попавших в зону спецназначения – земли Минобороны, по еще одной версии – чиновница лишилась кресла в ходе «зачистки» кадров, назначенных прежним губернатором Севастополя Сергеем Меняйло. Как сообщал «Новый День», в сентябре Овсянников открыто анонсировал кадровые перестановки в течение двух ближайших месяцев, и продолжает практику назначения на ключевые должности «варягов».

Севастополь, Анастасия Зук

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