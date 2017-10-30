Приезжий из Удмуртии возглавит Севреестр

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил руководителем севастопольского управление государственной регистрации права и кадастра Михаила Коняхина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Овсянников представил сотрудникам Севреестра нового главу ведомства. До данного назначения Коняхин возглавлял управление Росреестра по Удмуртской Республике.

Напомним, экс-глава Севреестра Марина Вишневская уволилась по собственному желанию в июле. Эксперты отмечали, что уход Вишненской был не таким уж и добровольным. По мнению наблюдателей, причиной могло стать «замораживание» оформления земельных участков, попавших в зону спецназначения – земли Минобороны, по еще одной версии – чиновница лишилась кресла в ходе «зачистки» кадров, назначенных прежним губернатором Севастополя Сергеем Меняйло. Как сообщал «Новый День», в сентябре Овсянников открыто анонсировал кадровые перестановки в течение двух ближайших месяцев, и продолжает практику назначения на ключевые должности «варягов». https://newdaynews.ru/crimea/607679.html

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.10.17

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