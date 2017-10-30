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Понедельник, 30 октября 2017, 14:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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У службы государственного строительного надзора Крыма появилось начальство

У службы государственного строительного надзора Крыма появилось начальство

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового руководителя службы государственного строительного надзора.

Как передает корреспондент РИА , в соответствии с указом, опубликованным на официальном сайте правительства, службу возглавила Марина Сергеева.

На официальном сайте госстройнадзора информация о новом руководителе пока отсутствует. Отметим, что чиновница с такими же данными – фамилией, именем и отчеством ранее возглавляла управление инвестиционной политики в министерстве экономического развития Крыма и входила в состав коллегии ведомства.

В данный момент, судя по официальному телефонному справочнику министерства, который содержит контактные данные руководителей подразделений, должность начальника управления инвестиционной политики является вакантной.

До назначения Сергеевой, службой госстройнадзора временно Нариман Исаев. Указ о его назначении на должность врио начальника Аксенов подписал в феврале. Предыдущий начальник ведомства Сергей Тимощенко, по мнению главы Крыма, не справился со своими обязанностями, и попросту стал вольным созерцателем незаконной застройки территории республики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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