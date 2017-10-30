У службы государственного строительного надзора Крыма появилось начальство

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового руководителя службы государственного строительного надзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с указом, опубликованным на официальном сайте правительства, службу возглавила Марина Сергеева.

На официальном сайте госстройнадзора информация о новом руководителе пока отсутствует. Отметим, что чиновница с такими же данными – фамилией, именем и отчеством ранее возглавляла управление инвестиционной политики в министерстве экономического развития Крыма и входила в состав коллегии ведомства.

В данный момент, судя по официальному телефонному справочнику министерства, который содержит контактные данные руководителей подразделений, должность начальника управления инвестиционной политики является вакантной.

До назначения Сергеевой, службой госстройнадзора временно руководил Нариман Исаев. Указ о его назначении на должность врио начальника Аксенов подписал в феврале. Предыдущий начальник ведомства Сергей Тимощенко, по мнению главы Крыма, не справился со своими обязанностями, и попросту стал вольным созерцателем незаконной застройки территории республики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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