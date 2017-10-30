В Ялте определились с кандидатами на должность главы администрации

В Ялте определились с основными кандидатами на должность главы администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отбор конкурсной комиссии прошли руководитель Гурзуфского территориального органа Игорь Гец и исполняющая обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Елена Сотникова. Решение о назначении одного из них примет Ялтинский горсовет.

Всего в конкурсе планировали участвовать 12 человек. Но двое из подавших документы сняли свои кандидатуры, а пятеро – не прошли предварительный отбор. Один из допущенных к собеседованию кандидатов – заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты Александр Яковлев проигнорировал конкурс, поэтому рассматривалось лишь четыре претендента.

По мнению членов комиссии, которую возглавил вице-премьер Владимир Серов, Сотникова и Гец оказались более достойны руководить Ялтой, чем два других претендента – главный редактор газеты Первомайского района «Вперед» Владимир Кокинос и помощник депутата Елена Вавилова. Примечательно, что Кокинос не первый раз участвует в конкурсах на должность главы администрации. Ранее он уже подавал документы и намеревался возглавить администрации Кировского, Бахчисарайского и Джанкойского районов, а также Красноперекопска.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке Андрея Ростенко в начале июля. После его увольнения стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в квартирах и кабинетах некоторых действующих и бывших ялтинских чиновников. После этого в отставку ушли начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты Лилия Молостова и заместитель главы города по вопросам транспорта и связи, молодежи и спорта Антон Тихомиров.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 30.10.17

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