Главу администрации Ялты сняли с должности

Глава администрации Ялты Елена Сотникова снята с должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии.

Напомним, на кресло градоначальника Ялты претендовали 12 человек. Двое из подавших документы сняли свои кандидатуры, а пятеро – не прошли предварительный отбор. Один из допущенных к собеседованию кандидатов – заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты Александр Яковлев проигнорировал конкурс, поэтому рассматривались лишь четыре претендента. Отбор конкурсной комиссии 30 октября прошли руководитель Гурзуфского территориального органа Игорь Гец и исполняющая обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Елена Сотникова. На следующий день депутаты единогласно проголосовали за Сотникову. Контракт с ней планировали заключить до 13 ноября.

Однако двое из кандидатов – Надежда Обухова и Виктор Литвинов подали жалобы в прокуратуру и суд. По их мнению конкурс проходил с нарушениями, так как среди правовых документов, ставших основой положения, некоторые отсутствовали в общем доступе. Кроме того, справку об отсутствии судимости требовалось предоставить в течение 15 дней, несмотря на то что срок ее выдачи может составлять до месяца. Ялтинский город суд принял во внимание обращения и постановил приостановить конкурс. Однако вердикт поступил в Горсовет слишком поздно – сессия с назначением Сотниковой все же состоялась.

Позже вице-премьер Крыма Владимир Серов, возглавивший конкурсную комиссию, сообщил о том, что горсовету рекомендовано отменить результаты конкурса и провести его заново, с новым положением.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.11.17

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