В Ялте определились с новым градоначальником

Ялтинский горсовет выбрал главу администрации города.

Как уже сообщал «Новый День», всего на кресло градоначальника претендовали 12 человек. Но двое из подавших документы сняли свои кандидатуры, а пятеро – не прошли предварительный отбор. Один из допущенных к собеседованию кандидатов – заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты Александр Яковлев проигнорировал конкурс, поэтому рассматривались лишь четыре претендента. Отбор конкурсной комиссии прошли руководитель Гурзуфского территориального органа Игорь Гец и исполняющая обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Елена Сотникова. Сегодня горсовет принял окончательное решение.

На сессии присутствовали 24 депутата – они единогласно проголосовали за Елену Сотникову. Контракт с новоявленной главой администрации Ялты будет заключен до 13 ноября.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 31.10.17

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