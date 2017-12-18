Старый новый мэр: депутаты выбрали главу Ялты

Депутаты Ялтинского городского совета второй раз выбрали Елену Сотникову главой администрации Ялты. Такое решение приняли народные избранники на внеочередной сессии горсовета.

Об этом РИА «Новый День» сообщила депутат Ялтинского горсовета Елена Бобарева.

Напомним, первый раз Сотникову выбрали руководителем города в ноябре. Однако несколько ее конкурентов подали жалобы в прокуратуру и суд. Ялтинский городской суд принял во внимание обращения и постановил приостановить конкурс, затем – отменить вообще. В связи с этим горсовет вынужден был отменить свое решение об утверждении Сотниковой в должности главы администрации, так и не подписав с ней контракт.

В этот раз главным конкурентом Сотниковой стал бывший вице-премьер Башкортостана Николай Пучнин, дошедший до этапа голосования на сессии, но не получивший поддержку депутатов.

Ялта, Леонид Маковецкий

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