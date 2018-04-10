Глава Ялты отправилась в отставку. Город возглавил бывший подполковник-спецслужбист

Ялта лишилась главы администрации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Сотникова отправлена в отставку, после того как написала заявление по собственному желанию.

Ее отставку поддержали депутаты местного совета на внеочередной сессии. ВРИО главы администрации Ялты назначен Алексей Челпанов – «до увольнения Сотниковой», в этот же день, решением депутатов он получил должность первого заместителя.

В украинский период Крыма он работал в управлении государственной охраны Украины, имеет звание «Заслуженного юриста Автономной Республики Крым». После воссоединения Крыма с Россией перешел на работу в ФСО, был помощником главы республики Сергея Аксенова.

По данным крымских СМИ, возможное назначение Челпанова на должность градоначальника Ялты связывают с желанием Аксенова усилить влияние на жизнь города. Отметим, что Сотникова до карьеры в администрации Ялты была советником спикера Госсовета Владимира Константинова.

Напомним, назначение Сотниковой на должность главы города сопровождалось скандалом. Из-за жалоб других кандидатов на пост главы администрации, которые суд признал обоснованными, горсовету пришлось снимать Сотникову с должности, и заново проводить конкурс. В должности главы администрации она руководила Ялтой с 18 декабря.

Еще одним решением депутатов на сессии стало назначение Виталия Оганесяна на должность зама, курирующего в администрации сферу ЖКХ. Ранее он работал в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма в должности начальника управления благоустройства и закупок.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 10.04.18

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