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Понедельник, 30 октября 2017, 20:56 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Их никто не ждет: в Крыму объяснили, почему не хватает  медиков

Их никто не ждет: в Крыму объяснили, почему не хватает  медиков

В крымских больницах сохраняется серьезная нехватка врачей.

Как передает корреспондент РИА , по данным министерства здравоохранения республики, кадровый дефицит составляет около 900 врачей.

«В 2016 году прибыло 116 молодых специалистов, но, к сожалению, у нас бывает такая ситуация, что доктора, даже проучившись, получив постдипломное образование и необходимые сертификаты, уходят в частные структуры. К сожалению, бывает даже, что вообще уходят из сферы здравоохранения, не выдерживая моральной тяжести и ответственности за жизнь и здоровье людей», – рассказал на пресс-конференции в Симферополе министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

В то же время, директор медицинской академии имени Георгиевского Нанули Иванова заявила, что у выпускников часто возникают проблемы с трудоустройством. Еще во время обучения больницы «заказывают» будущего специалиста, после чего в ВУЗе его закрепляют за учреждением-заказчиком. Но, закончив ординатуру и придя устраиваться на работу, новоиспеченный специалист зачастую узнает, что его место уже занято. И все что ему предложат – лишь четверть ставки, от чего многие отказываются.

«Минздрав нам дает заказы на то количество врачей, которое необходимо – по разным специальностям, и мы этому следуем. Но, к сожалению, далеко не всегда выпускник, который закончил медицинский ВУЗ, идет по тем направлениям, по которым у нас заранее планировался», – заявила Иванова.

По ее словам, медицинская академия – очень востребованный ВУЗ, в том числе интересный выпускникам школ с материковой части России и иностранным студентам. Как утверждает директор академии, средний конкурс в ВУЗе – 3 – 4 претендента на 1 место, более 80% студентов – бюджетники, остальные обучаются на коммерческой основе.

Одной из самых востребованных специальностей в академии остается стоматология, что Иванова объясняет наличием большого количества соответствующих рабочих мест. Также популярны направления УЗИ и косметологии. Кстати, общий период обучения последних составляет восемь лет.

Симферополь,

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© 2017, РИА «Новый День»

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