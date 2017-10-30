Их никто не ждет: в Крыму объяснили, почему не хватает медиков

В крымских больницах сохраняется серьезная нехватка врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным министерства здравоохранения республики, кадровый дефицит составляет около 900 врачей.

«В 2016 году прибыло 116 молодых специалистов, но, к сожалению, у нас бывает такая ситуация, что доктора, даже проучившись, получив постдипломное образование и необходимые сертификаты, уходят в частные структуры. К сожалению, бывает даже, что вообще уходят из сферы здравоохранения, не выдерживая моральной тяжести и ответственности за жизнь и здоровье людей», – рассказал на пресс-конференции в Симферополе министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

В то же время, директор медицинской академии имени Георгиевского Нанули Иванова заявила, что у выпускников часто возникают проблемы с трудоустройством. Еще во время обучения больницы «заказывают» будущего специалиста, после чего в ВУЗе его закрепляют за учреждением-заказчиком. Но, закончив ординатуру и придя устраиваться на работу, новоиспеченный специалист зачастую узнает, что его место уже занято. И все что ему предложат – лишь четверть ставки, от чего многие отказываются.

«Минздрав нам дает заказы на то количество врачей, которое необходимо – по разным специальностям, и мы этому следуем. Но, к сожалению, далеко не всегда выпускник, который закончил медицинский ВУЗ, идет по тем направлениям, по которым у нас заранее планировался», – заявила Иванова.

По ее словам, медицинская академия – очень востребованный ВУЗ, в том числе интересный выпускникам школ с материковой части России и иностранным студентам. Как утверждает директор академии, средний конкурс в ВУЗе – 3 – 4 претендента на 1 место, более 80% студентов – бюджетники, остальные обучаются на коммерческой основе.

Одной из самых востребованных специальностей в академии остается стоматология, что Иванова объясняет наличием большого количества соответствующих рабочих мест. Также популярны направления УЗИ и косметологии. Кстати, общий период обучения последних составляет восемь лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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