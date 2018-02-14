Тут есть кто-нибудь? В Крыму не хватает медиков по 30 специальностям

Дефицит медиков в Крыму не только объемен по количеству вакантных мест, но и по разнообразию требуемых специалистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма опубликовало перечень наиболее дефицитных работников сферы здравоохранения.

В перечне, утвержденном постановлением правительства республики, 30 пунктов – 21 по врачам и еще 9 по среднему медицинскому персоналу. Он охватывает практически все основные специальности медиков. В списке дефицитных врачей значатся акушеры-гинекологи, аллергологи-иммунологи, семейные врачи, гастроэнтерологи, инфекционисты, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, психиатры-наркологи, пульмонологи, врачи «скорой», терапевты, травматологи-ортопеды, фтизиатры, а также эндокринологи, хирурги, урологи, психиатры, кардиологи и онкологи, в том числе и детские.

Для кадрового пополнения среднего медперсонала не хватает акушеров, участковых медицинских сестер и медсестер для работы в ФАПах, заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеров, фельдшеров-наркологов и фельдшеров для работы в «скорой».

Напомним, по данным министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, учреждениям республики не хватает около 900 врачей. Одной из самых востребованных специальностей в медицинской академии имени Георгиевского считается стоматология, что вполне объясняет отсутствие медиков этой профессии в перечне правительства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.02.18

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