Предложить нечего: власти Крыма не могут справиться с дефицитом врачей

В Крыму по-прежнему не могут решить проблему дефицита врачей. «Порыва не случилось», – признал глава РК Сергей Аксенов по итогам сегодняшнего заседания Совета министров республики.

Как уже сообщал «Новый День», наиболее сложная ситуация складывается в сельских районах, хотя в ряде городов не лучше, сказал премьер: «В Армянске, Керчи, Красноперекопске отсутствие специалистов порождает большие очереди».

При этом крымчане жалуются, что в поликлиниках не хватает элементарных скамеек, чтобы дожидаться своей очереди, и очень душно, так как кондиционеры практически нигде не установлены.

Отметим, что в 2020 году Крыму собираются выделить 1 млрд рублей на организацию работы ФАПов и амбулаторий. На эти деньги планируется оборудовать 50 фельдшерско-акушерских пунктов (стоимость каждого примерно 8 млн рублей) и 12 амбулаторий (12 млн рублей каждая). Только вот не понятно, кто будет там работать: в действующих медучреждениях Крыма не хватает 590 врачей.

Одна из причин – низкие зарплаты. Крым входит в число регионов, где не выполняются указы президента по величине заработной платы медикам: в целом по учреждениям зарплата составила 53 тысячи 779 рублей 30 копеек, или 183% к общерегиональной (вместо порученных 200% от средней по региону, что превышает 58 тысяч рублей). При этом врачи республиканских медорганизаций получали 50 тысяч 104,5 рубля, республиканских – без малого 54 тысячи 197 рублей, а муниципальных – 16 тысяч 813 рублей 30 копеек.

Но это «средняя температура по больнице». Например, в Алуште, Феодосии и Симферопольском районе, согласно данным Госстата, даже общий показатель не превышает 50 тысяч. А данные по сельским районам вовсе не публикуются «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности». Поскольку опытным специалистам Крым ничего привлекательного предложить не может, решить проблему республиканские власти предлагают за счет выпускников вузов: «Нужно сдвинуть вопрос с мертвой точки тем, чтобы обязательная отработка была для тех, кто учился за бюджетный счет», – заявил Сергей Аксенов.

Правда, в этом случае встает вопрос качества медицинской помощи, с которым в Крыму тоже серьезные проблемы. Но эту тему глава республики предпочел не обсуждать.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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