В Крыму смерть ребенка назвали казусом, а медики требуют от родителей 1 млн рублей

В Крыму смерть ребенка по недосмотру врачей назвали казусом, а родителей погибшей девочки пытаются заставить заплатить 1 млн рублей за «моральный ущерб», якобы, причиненный медикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Бахчисарайском районе. 13 июня 2017 Татьяну Крылову выписали из роддома с новорожденной дочерью. Отец ребенка в тот же день передал документы на прикрепление девочки к амбулатории в селе Соколиное. Там оформили медицинскую карту, а через два дня домой к новорожденной приехала медсестра амбулатории для проведения патронажа.

У девочки диагностировали желтуху, однако назначенное лечение не помогало. 31 августа ребенок чувствовал себя плохо, постоянно кричал. Мать вызвала скорую. Приехавшая врач осмотрела ребенка и сказала, что у девочки колики. На все заявления матери о критическом состоянии отвечала: «Терпите. Звонить только в случае высокой температуры. Оснований для госпитализации я не вижу». В ночь на 1 сентября девочка умерла.

Вскрытие показало, что у ребенка было врожденное заболевание, которое привело к циррозу печени. Эксперты страховой компании выдавшей ребенку полис ОМС, установили, что ребенок не прошел обязательное обследование, а в два месяца вовсе не был осмотрен врачом, хотя подобные осмотры в первый год жизни должны проводиться ежемесячно. Проверка в Соколиновской амбулатории показала «недостатки в оказании медицинской помощи» погибшей девочке: «Семейный врач не назначила обязательное обследование…». Сотрудников амбулатории привлекли к административной ответственности.

Родители обратились в Минздрав РК, прокуратуру, Следственный комитет, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

И тут выяснилось, что ребенок вообще не был прикреплен ни к одному медучреждению.

«В конце 2018 года я узнал, что моя дочь, как оказалось, даже не была прикреплена к Соколиновской амбулатории. Она была прикреплена к Голубиновской амбулатории, несмотря на своевременное обращение за получением именно там медицинской помощи после выписки из роддома. Далее в суде был запрошен паспорт Голубиновской амбулатории, где, как оказалось, Крылова Полина также не числилась», – цитирует Андрея Крылова РИА «Новости – Крым».

«Судя по реестру страховой медицинской организации, ребенок до момента своей смерти не был прикреплен к Соколиновской врачебной амбулатории. Он был прикреплен к Голубиновской амбулатории, – рассказала изданию заместитель главврача Бахчисарайской ЦРБ по детству и родовспоможению Светлана Почапская. – Так или иначе, ребенок все равно наблюдался. В данном случае просто казус произошел...»

По словам Почапской привлечь к ответственности врача из Голубиновской амбулатории нельзя – она ведь даже не знала, что за ней закреплен такой ребенок. «Если бы родители хотя бы раз сказали: «Мы у вас живем», – вопросов не было, – заявила Почапская. – Как врач может знать о всех детях, которые закреплены за его медицинской организацией, если у него нет компьютера на столе и доступа к базе данных?»

Каким образом, ребенка вообще прикрепили к Голубиновской амбулатории, и почему не поставили об этом в известность врача, в Бахчисарайской ЦРБ не поясняют.

Кстати, оказалось, что врач из Голубинки о девочке все же знала, но полагала, что ребенка наблюдают в Соколином.

Врача Соколиновской амбулатории, не проводившей обследование ребенка, в ЦРБ тоже не осуждают: «молодой специалист, который набирается опыта, учится, где-то ошибается, где-то старается исправить свои ошибки».

В итоге, уголовное дело в отношении медработников амбулатории по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения профессиональных обязанностей было прекращено: в действиях медиков не нашли состава преступления, ведь ребенок не был прикреплен к медучреждению. Крыловы намерены обжаловать данное решение. Кроме того, следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту совершения служебного подлога в медицинской документации: состава преступления тоже не нашли.

Завамбулаторией, в свою очередь, подала в суд на семью умершей девочки: требует удалить все публикации, связанные со смертью младенца, и выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Симферополь, Лиана Макоба

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