В Крыму детям отказывают в медицинской помощи под предлогом отсутствия нужной регистрации

Жителям Крыма отказывают в медицинской помощи под предлогом отсутствия регистрации в «нужном месте».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законодательство позволяет гражданам России самим выбирать медицинские учреждения, в которых они будут наблюдаться: достаточно написать заявление о прикреплении. Поскольку сменить поликлинику можно один раз в год, то пациентов, не зарегистрированных официально в зоне ответственности лечебного заведения заставляют раз в год проходить процедуру прикрепления – нужно написать заявление на имя заведующего либо просто лично подтвердить свое желание и дальше наблюдаться в данной поликлинке.

Однако в Симферополе, как оказалось, действуют другие законы: в местных поликлиниках не только отказываются обслуживать новых пациентов, незарегистрированных на прикрепленных территориях, но и открепляют тех, кто в течение нескольких лет лечился в данных учреждениях.

По словам председателя общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, «людей открепляют внаглую» – в организацию поступают десятки обращений от столкнувшихся с подобной проблемой. Например, в жилом массиве Каменка отказываются обслуживать всех, а чтобы получить прописку необходимо собрать кучу документов и подтвердить право собственности на жилье – процесс это небыстрый.

Ребенок одной из жительниц крымской столицы 6 лет был прикреплен к отделению 3-й детской симферопольской поликлиники по улице Бела Куна. Когда мать с дочерью переехали в Каменку и сменили место регистрации, ребенку отказались даже поставить обязательную прививку, заявив что больше они к учреждению отношения не имеют: прописаны в Белогорском районе, а в Каменке проживают без регистрации.

«Все шесть лет мы ходили на прививки и осмотры в поликлинику, – цитируют крымчанку «Примечания». – Педиатра домой не вызывали, так как знали, что в Каменку медики не приедут. О том, что у нас белогорская прописка и мы живем в Каменке, в поликлинике знали, но до определенной поры этого никого не смущало. Сейчас они списали отказ на то, что у них много пациентов, а таких, как мы, только из Каменки более 30».

Женщина пыталась объяснить руководству медучреждения, что не имеет возможности получать медицинскую помощь в Белогорске, так как де-факто живет на окраине Симферополя. В ответ ей предложили написать повторное заявление о прикреплении и отказали, сославшись опять же отсутствие «нужной» регистрации.

«Я предупредила заведующую, что она нарушает закон, на что она мне заявила, что я неправильно трактую законы, и они имеют нам право отказать, так как Каменка не прилегает к ним территориально», – возмущается крымчанка.

В страховой компании вмешиваться в ситуацию не стали, сообщив, что подключаться лишь тогда, когда женщине документально откажут во всех поликлиниках города.

Крымачне заявляют, что этот случай не единичный, и считают, что просто выдавливают в платные учреждения.

В министерстве здравоохранения РК признают: открепление от медорганизаций является нарушением федерального закона, но пытаются оправдать эти нарушения нехваткой врачей: например, в детской поликлинике на улице Бела Куна в Симферополе всего «три педиатра, которые физически не могут обслуживать по 10 участков, – заявляют чиновники. – Мало того, помещение в плохом состоянии, поэтому мы просим администрацию выделить другое здание и тогда у нас появится возможность ввести дополнительные ставки».

Почему от нерасторопности чиновников и непродуманной оптимизации сферы здравоохранения должны страдать крымчане и, в первую очередь, дети, в Минздраве не поясняют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.04.19

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