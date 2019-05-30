Ложку и держит – и достаточно: в Крыму лишили статуса инвалида ребенка, страдающего ДЦП

В Крыму, похоже, нашли способ сэкономить на социальных расходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым занимает 14 место в России по объему социальных расходов консолидированного бюджета на душу населения: по итогам 2018 года этот показатель составил почти 51 тысячу рублей, а доля социальных расходов в суммарных расходах региона превысила 44% (данные РИА «Рейтинг»).

Напомним, что под социальными расходами понимаются средства, выделяемые на все виды социально значимых услуг, включая расходы на образование, здравоохранение, культуру. К расходам на социальную политику относится содержание учреждений социального обеспечения, социальная помощь, в том числе и инвалидам.

В Республике Крым насчитывается около 130 тысяч граждан с инвалидностью. Дети-инвалиды воспитываются в более чем 6,5 тыс семей. Показатели детской инвалидности растут. И бороться с этим решили, похоже, оригинальным способом – снимая инвалидность под любым предлогом. Во всяком случае такой вывод напрашивается из истории 14-летней Елены Пелипасовой, рассказанной «Примечаниями».

Девочка родилась с патологией – правая сторона ее тела самого начала не работала. Медики сначала списывали это на то, что девочка – левша и пока не научилась толком ходить. Наконец, в в 4,5 года ей поставили диагноз – детский церебральный паралич с нарушением функций правой руки и функцией ходьбы. С 2009 года за ней закрепили статус ребенок-инвалид. После перехода Крыма в РФ этот статус ей подтвердили специалисты медико-социальной экспертизы.

Статус были присвоен на 5 лет, и по истечению этого срока инвалидность с девочки автоматически сняли. Но лучше девочке не стало: если пять лет назад длина правых конечностей отличалась от длины левых всего на 1 сантиметр, то сейчас разница увеличилась до 3 сантиметров. К общему заболеванию добавился сколиоз грудного отдела позвоночника. Совладать девочка может только с левой рукой, правая по-прежнему не работает.

Однако специалисты МСЭ Республики Крым инвалидность не подтвердили.

«В апреле нам пришел отказ в установлении инвалидности. Мы вновь собрали документы, чтобы опротестовать решение, но и на следующей комиссии в Симферополе нам отказали, – рассказывает мать девочки. – Причиной стало то, что она приноровилась немного себе помогать – писать и кушать левой рукой, но даже одеться она самостоятельно не может – правая рука просто болтается».

Документы отправили в Федеральное бюро МСЭ в Москве, ответа пока не последовало.

В МСЭ РК подтверждают, что решение по обжалованию их вердикта будет принимать Федеральное бюро, но на вопрос, исцелилась ли девочка, предпочитают не отвечать.

Отметим, что вместе со статусом инвалида девочка лишается скромной финансовой поддержки, а также бесплатного санаторно-курортного лечения, массажей, специального корсета, не позволяющего позвоночнику деформироваться, и ортопедической обуви.

Зато бюджет Крыма экономит на социальных расходах.

Отметим, что это не единственная серьезная проблема, возникшая у семьи девочки-инвалида: в феврале текущего года пожар уничтожил крышу их дома, и пятерых детей, включая Елену, пытались забрать сотрудники органов опеки. Мать сумела отстоять перепуганных детей, а после того, как история попала в прессу, чиновники обещали помочь семье с восстановлением крыши дома. Но выделили всего 9,8 тыс. рублей – этого не хватило даже на половину кровли.

Крыша дома многодетной семьи до сих пор до конца и не отремонтирована. Мать семейства деньги на завершение ремонта заработать не может: помимо старшей дочери в семье есть еще один инвалид – у одной из сестер Елены синдром Дауна.

«Хотя, учитывая установку МСЭ на экономию бюджетных средств под любым предлогом, отмечают «Примечания», лихие крымские эксперты и младшую Настеньку могут признать здоровой».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.05.19

Поезда из Крыма в регионы России пустят не раньше будущей весны. / Киев собирается скормить ЮНЕСКО очередную порцию сказок о Крыме. / Apple никак не может разобраться с Крымом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»