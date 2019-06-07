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Пятница, 7 июня 2019, 13:37 мск

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Правительство Крыма не выполняет указы президента по зарплатам медиков

Крым не выполняет указы президенты России по уровню зарплат медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счетная палата РФ, проверив исполнение бюджета 2018 года, пришла к выводу, что в ряде регионов показатели одного из «майских указов» не достигнута в полной мере.

Напомним, Владимир Путин поручил к 2018 году средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, поднять минимум до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Средняя зарплата среднего и младшего медицинского персонала должна быть не ниже, чем средняя в том регионе, где они работают (в указе это описано: «довести – до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе).

Сегодня пресс-центр счетной палаты сообщил, что в 27 субъектах федерации средняя зарплата врачей по итогам 2018 года так и не стала вдвое выше средней по региону, в 14 регионах средняя зарплата среднего медицинского персонала так и не сравнялась со средней по региону. Что же касается младшего медицинского персонала, то норматив не выполнен в 50 регионах.

В это число входит и Республика Крым. Так, согласно данным счетной палаты, зарплата медсестер, санитаров и сестер-хозяек в РК на 1,85% отставала от средней по региону, которая, по информации Росстата, составила по итогам 2018 года 29 тысяч 189 рублей.

По среднему медперсоналу и врачам у счетной платы претензий к Крыму не возникло, однако цифры 2019-го года, опубликованные Крымстатом, заставляют задуматься: либо в Москву передавались недостоверные сведения, либо с начала текущего года зарплату медикам «подрезали»: обозначенному президентом уровню не соответствуют показатели ни одной категории медиков.

Среднемесячная заработная плата в республике по итогам I квартала зафиксирована на уровне 29 тысяч 384 рублей. У младшего медицинского персонала этот показатель составляет 25 тысяч 205 рублей 80 копеек (85,78% от среднего республиканского). У среднего медперсонала показатель чуть выше – 27 тысяч 784 рубля 60 копеек (94,56%), но если конкретизировать зарплату по подчиненности медучреждений, оказывается, что сотрудники региональных учреждений здравоохранения получали в среднем 28 тысяч 79 рублей, федеральных – 27,5 тысяч, а муниципальных – 19 тысяч 898, а это уже менее 68% к средней по региону.

Аналогичная ситуация наблюдается и с врачами: в целом по учреждениям зарплата составила 53 тысячи 779 рублей 30 копеек, или 183% к общерегиональной (вместо порученных 200%). При этом врачи республиканских медорганизаций получали 50 тысяч 104,5 рубля, республиканских – без малого 54 тысячи 197 рублей, а муниципальных – 16 тысяч 813 рублей 30 копеек.

Симферополь, Лиана Макоба

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