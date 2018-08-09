Теперь и в городах: в Крыму растет дефицит медиков

В Крыму сохраняется острый дефицит медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема затронула не только отдаленные маленькие населенные пункты полуострова, но и большие города.

«Сейчас мы готовы принять на работу около 900 врачей. Самый большой дефицит в сельской местности. Но если ранее проблемы были только в селах, то сейчас есть проблемы и в ряде крупных городов – в Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте», – рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

По его словам, по программе «Земский доктор», которая предусматривает заключение контракта с врачом и его переезд в сельскую местность, сейчас в Крыму трудятся 125 специалистов. Каждому из них гарантированно выплатят по миллиону рублей за пятилетнюю работу на новом месте. Если специалист решит покинуть местность раньше, то он будет обязан вернуть деньги.

По словам министра, власти обеспечили стабильность выплаты зарплат медработникам, с соблюдением всех норм по ее уровню, однако специалистам приходиться сталкиваться с другой проблемой. «В связи с нехваткой медицинских работников, специалисты вынуждены перерабатывать. Они работают больше, чем положено по расчетным нормативам», – признал Голенко.

Между тем, в Крыму есть проблемы не только врачами, но и со средним медицинским персоналом. По словам Голенко, около 80% выпускников медицинских колледжей в Крыму остаются работать в республике, но на ситуацию с нехваткой кадров это сильно не влияет. Среди тех, кого готовят в колледжах в республике – медсестры, фармацевты, зубные техники, лаборанты, фельдшеры.

Напомним, в перечне наиболее дефицитных для республики специалистов в сфере здравоохранения, опубликованном правительством Крыма, 30 специальностей. Большинство из них врачебные, 9 – специальности среднего медицинского персонала.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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