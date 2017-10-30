Украина: Турция намерена захватить Крым

Украине не нужно возвращать Крым – полуостров все равно отберут. Об этом заявил лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Как уже сообщал «Новый День», Россия выдала Турции активистов крымско-татарского Меджлиса (организация, запрещенная в России) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, осужденных в Крыму за сепаратизм и организацию массовых беспорядков. Оба сразу же заявили, что вернуться в Крым и продолжат «борьбу за освобождение полуострова». Любопытно, что эти заявления не вызвали никакой публичной реакции в России, зато не шутку взволновали украинцев.

Тягнибок заявил, что турки способствовали освобождению Умерова и Чийгоза с далеко идущей целью: «Турция имеет виды на Крым. Они считают его своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом – через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе – могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», – заявил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

Тягнибок отметил, что вопрос Крыма переходит с поля «Россия – Украина» в поле «Россия – Турция», и это очень опасно для Украины: если Киев и сумеет вернуть полуостров, то его тут же отберет Турция.

Отметим, идея эта не нова: Крым – стратегический плацдарм, и за него с момента развала СССР с переменным успехом боролись три сильные державы. Турция, как и ее оппоненты, вкачивала в регион огромные деньги, формируя нужную для себя общественно-политическую повестку. И даже вроде бы начала добиваться определенных успехов: украинские власти просто закрыли глаза на усиливающееся напряжение между крымско-татарским и остальным населением Крыма и самозахваты земли, ставшие массовыми. Но тут на Украине случился майдан, и Крым ушел в Россию. Турция одна из первых возмутилась, но санкции в отношении РФ вводить отказалась, пытаясь сохранить свои связи с Россией вообще и полуостровом в частности.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.10.17

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