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Вторник, 31 октября 2017, 11:50 мск

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Крым

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Морской порт «Кавказ» расширят ради крымской «Тавриды»

Морской порт «Кавказ» расширят ради крымской «Тавриды»

Морской порт «Кавказ» в Краснодарском крае реконструируют для строительства трассы «Таврида» в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении порта «Кавказ». «Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов»,– сообщается в документе. После расширения порт сможет принимать дополнительные грузовые суда, также будет расширена операционная акватория возле причалов.

Помимо «Кавказа» собираются расширить и порт «Тамань», расположенный в Краснодарском крае. Данное решение принято в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры объекта. В частности, в порту планируется строительство терминалов по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн тонн в год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн тонн в год.

Напомним, трасса федерального значения «Таврида» пройдет по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Первый этап – две полосы – планируют завершить к концу 2018 года. А к концу 2020 года автодорога станет четырехполосной. Деньги на «Тавриду» выделяет федеральный бюджет.

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