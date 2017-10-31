Самое слабое звено: в Крыму решили «почистить» руководство ГУПов

На госпредприятиях Крыма могут сократить количество руководителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма считают, что чистка менеджерского состава необходима для оптимизации расходной части бюджета.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, перекосы по штатной численности есть не только в ГУПах и МУПах, но и в медицинских учреждениях. В качестве примера он привел одну из больниц Феодосии, у главного врача которой числится 11 заместителей. По мнению Аксенова, такое количество замов является «зашкаливающим» для любого учреждения.

Кроме того, раздутые штаты управленцев зачастую отражаются на завышенной стоимости услуг, которые предоставляют госпредприятия. В случае с ресурсоснабжающими организациями – на тарифах. К тому же, некоторые предприятия еще и завышают цену при закупках материалов.

«Почему в Керчи и в других регионах тепло поставляемое от «КрымТЭЦ» дороже, чем тепло поставляемое от «Крымтеплокоммунэнерго»? Ничего не надо искать – мы посмотрели, по какой цене они приобретают мазут. На рынке тонна мазута – 11 тысяч рублей, а нам при расчете тарифа пишут, что они по 21 тысяче рублей покупают. Средние зарплаты там у руководящего состава – 47 тысяч рублей. Я не против, я за, чтобы люди получали хорошие деньги. Но это не должно ложиться на плечи потребителей», – заявил на заседании правительства Крыма Аксенов.

Напомним, правительство Крыма одобрило проект закона, который предусматривает принятие первого в истории республики трехлетнего бюджета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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