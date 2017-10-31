Разгулялась: в Крыму погода отрепетировала Хэллоуин  

Циклон, пришедший в Крым накануне, разгулялся не на шутку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, минувшей ночью в селе Песчаное Бахчисарайского района сильный ветер повалил пирамидальный тополь. Дерево упало на газопровод и линию электропередач. Возникло короткое замыкание, в результате воспламенился газ, огонь перекинулся на припаркованный рядом Volkswagen Polo.

Еще одно дерево на трассе Ялта – Симферополь оборвало контактную троллейбусную сеть.

Напомним, вчера на полуострове прошли обильные осадки, местами – град и снег. Ветер валили деревья. На дорогах возникли заторы. Штормовое предупреждение сохраняется и на сегодняшний день.

«В данный момент ситуация на автомобильных дорогах Крыма стабильна. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек, сообщили в МЧС. – В эти районы направлена дополнительная техника ГУП РК «Крымавтодор», работает 4 единицы техники дорожных служб».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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