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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 17:36 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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США используют Крым и Донбасс для недобросовестной конкуренции

США используют Крым и Донбасс для недобросовестной конкуренции

США используют Крым и Донбасс в качестве удобного повода для недобросовестной конкурентной борьбы. Об этом заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров.

Как уже сообщал , Вашингтон постоянно расширяет антироссийские санкции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал на утверждение в конгресс перечень компаний и госструктур РФ, в отношении которых будут введены ограничения.

В общей сложности оказались 33 компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также шесть государственных структур, причем, несколько организаций из списка ранее уже попали под ограничения.

«Американцы, я их понимаю, они хотят быть более успешными, чем все остальные, – заявил глава российского МИД, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса. – . Желание я понимаю, но методы оправдать очень трудно». Лавров привел ряд примеров давления со стороны США на европейские компании, сотрудничающие с РФ. Причем, эти организации не имеют никакого отношения ни к Крыму, ни к ситуации в Донбассе, тем не менее, их вынуждают отказаться от контактов с Россией.

Москва,

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