США используют Крым и Донбасс для недобросовестной конкуренции

США используют Крым и Донбасс в качестве удобного повода для недобросовестной конкурентной борьбы. Об этом заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров.

Как уже сообщал «Новый День», Вашингтон постоянно расширяет антироссийские санкции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал на утверждение в конгресс перечень компаний и госструктур РФ, в отношении которых будут введены ограничения.

В общей сложности в списке оказались 33 компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также шесть государственных структур, причем, несколько организаций из списка ранее уже попали под ограничения.

«Американцы, я их понимаю, они хотят быть более успешными, чем все остальные, – заявил глава российского МИД, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса. – . Желание я понимаю, но методы оправдать очень трудно». Лавров привел ряд примеров давления со стороны США на европейские компании, сотрудничающие с РФ. Причем, эти организации не имеют никакого отношения ни к Крыму, ни к ситуации в Донбассе, тем не менее, их вынуждают отказаться от контактов с Россией.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.10.17

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